Herkunft, Hautfarbe: Trump greift Harris erneut an

Neo-Kandidatin Kamala Harris wird für den republikanischen Präsidentschaftsanwärter Donald Trump scheinbar zunehmend zur Gefahr. Sie hat seit Bidens Abgang für die Demokraten an Boden gut gemacht – und wird von Trump am laufenden Band attackiert. Am Mittwoch unterstellte er ihr Judenhass und griff sie wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe an. Sich selbst verglich er mit Abraham Lincoln.