Trump unterstellt Konkurrentin Harris Judenhass

Juden sollen „ihren Kopf untersuchen lassen“

Doch dem nicht genug: Trump griff weiters auch noch die jüdische Wählerschaft der Demokraten frontal an: „Wenn du Jude bist und einen Demokraten wählst, bist du ein Narr, ein absoluter Narr. Sie haben das jüdische Volk seit Obama in einem Ausmaß im Stich gelassen, das niemand glauben kann.“ All jene Juden, die dennoch die Demokraten wählen, sollten „ihren Kopf untersuchen lassen.“