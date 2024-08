Stadtteil St. Magdalena ist wieder hell erleuchtet

„Eine erste Meldung dazu gab es am Dienstag, und am Mittwochnachmittag wurde die Fehlersuche abgeschlossen: Bei Bauarbeiten in der Nähe ist ein Kabel beschädigt worden“, berichtet Christian Humer, Abteilungsleiter für Öffentliche Beleuchtung und Verkehrstechnik am Linzer Magistrat. „Wir machen zwar regelmäßig selber Kontrollfahrten in den Abendstunden, damit können wir aber unmöglich das ganze Stadtgebiet abdecken und alle rund 22.000 Linzer Lichtpunkte überprüfen.“



Dann geht´s Schlag auf Schlag

Wenn also niemand einen Ausfall – etwa über die „Schau auf Linz“-App – meldet, könne er ein Weilchen unentdeckt bleiben. Ist der Schaden aber bekannt, geht es Schlag auf Schlag: „Meistens können wir Probleme noch am selben Werktag beheben, die genaue Dauer hängt natürlich vom Fehler, der Position der Lampe und der Zahl der Ausfälle ab“, erklärt Humer.



600 Einsätze im Jahr

Rund 600-mal jährlich müssen die Reparatur-Crews im Auftrag der Stadt ausrücken. Gründe für Ausfälle gibt es viele: Großflächigere sind meist durch Sturmschäden, Extremwetter oder Bauarbeiten bedingt, einzelne Laternen bleiben meist wegen Verkehrsunfällen oder verbrauchten Leuchtmitteln dunkel. Die letztgenannte Ursache wird in Zukunft deutlich abnehmen: Aktuell sind bereits 29 Prozent der Lampen mit LED-Birnen ausgestattet, die vollständige Umstellung ist in Planung bzw. in Arbeit. Obwohl diese hier noch nicht Einzug gehalten hat, sind die Straßen in Magdalena wieder ins rechte Licht gerückt.