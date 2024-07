Triest: Nächtliches Verkaufsverbot für Getränke

Die Polizei hat am Mittwoch 500 Jugendliche im Rahmen einer groß angelegten Razzia im Stadtzentrum Triests und an den örtlichen Stränden identifiziert, um gegen Schlägereien und Mobbing vorzugehen, berichtete die Lokalzeitung „Il Piccolo“. Die Jugendgruppen, darunter auch Mädchen, veranstalten Kämpfe für Geld, so die Ermittler. Die Auseinandersetzungen wurden demnach mit Videoaufnahmen dokumentiert und auf mehreren Social-Media-Plattformen veröffentlicht, heißt es in dem Bericht.