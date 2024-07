Trotz Luxus-Kader: Aufstieg ist kein Selbstläufer!

Die bittere Lizenzverweigerung samt Zwangsabstieg ist abgehakt – DSV Leoben will jetzt so schnell wie möglich retour in die 2. Liga! Das zeigen allein schon die Neuzugänge: Mit Mario Leitgeb (WAC), Thorsten Schick (Rapid) und Denis Tomic (WSG Tirol) wurden ehemalige Bundesliga-Routiniers verpflichtet. „Bei der Kaderplanung ist alles aufgegangen, wir haben gute Qualität zusammenbekommen“, ist DSV-Sportdirektor Thomas Janeschitz zufrieden.