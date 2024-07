Mehr Geld für die Salzburger Politiker

Die Bundesregierung und andere Länder gingen mit bescheidenem Beispiel und einer Null-Lohnrunde für die Spitzenpolitik voran. Salzburg zieht nicht nach. Hier will sich die Landesregierung für 2025 die volle Gehaltserhöhung gönnen. Um wie viel mehr es für Landeshauptmann und Co. wird, steht noch nicht endgültig fest. Die Politikergehälter sind an den gesetzlichen Pensionsanpassungsfaktor gekoppelt.