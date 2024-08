Raser überfuhr kleinen Biber im Straßentunnel

Aus den nahen Donauauen war ein Biber in den Straßentunnel bei Dürnstein in der Wachau gelangt. Dort irrte das Tier verängstigt umher und suchte verzweifelt einen Ausweg. Irgendwo in der Mitte der Betonröhre, dort wo es für einen hilflosen Vierbeiner am Ausweglosesten ist, ereilte ihn fernab seines Lebensraumes das Schicksal.