Aufgeben ist für Richard keine Option

Vier Lungenentzündungen in kurzer Zeit

Dort ist er quasi Stammgast, auch wenn er dem Herumliegen nicht viel abgewinnen kann. „Es muss immer weitergehen. Meine Tochter spendet mir Mut.“ Da er auch an COPD leidet und sein Immunsystem geschwächt ist, hatte er in den letzten zwei Jahren viermal mit einer schweren Lungenentzündung zu kämpfen. „Atemnot ist mir nicht fremd. Mir geht schnell die Luft aus. Stiegen laufen fällt mir bereits schwer“, so Richard, der sich früher immer recht fit gefühlt hat. Durch seinen Beruf als Kfz-Mechaniker kam seine Lunge mit vielen schädlichen Abgasen in Berührung. „Ich habe auch viel geraucht“, gesteht er – er vermutet, dass durch diese gefährliche Mischung das Krebsgeschwür verursacht wurde.