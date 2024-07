Sohn von Angelina Jolie mit E-Bike verunglückt

Der 20-Jährige war der Nachrichtenseite „TMZ“ zufolge gegen 17 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem Los Feliz Boulevard unterwegs, als er an einer Kreuzung in das Heck eines Autos krachte. Der Fahrer des Wagens, der an einer roten Ampel stand, soll die Rettung verständigt und erste Hilfe geleistet haben.