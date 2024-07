750.000 Euro Strafgeld weg: Anklage im Herbst?

Nach dem Auffliegen des Skandals um nicht eingehobene Strafgelder in der Höhe von mindestens 750.000 Euro – die „OÖ-Krone“ berichtete -, ermittelt die Polizei in dem Fall auf Hochtouren. Staatsanwaltschaft und Exekutive stellen sich die Frage, warum der Beamte in Sachen Glücksspielgesetz Akten liegen ließ und so einen immensen Schaden verursacht haben soll.