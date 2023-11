Aktenaffäre bei BH Schärding um Glücksspielfälle

Fall könnte sich noch ausweiten

Beim Land Oberösterreich betont man auf unsere Anfrage, dass gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe Ermittlungen der internen Revision eingeleitet wurden, die nun zu einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Ried führten, von der die „Krone“ auf Umwegen erfahren hat. Diese ist laut „Krone“-Informationen eine vorläufige in dem Sinne, dass weitere Verjährungen bei der BH Schärding nicht ausgeschlossen werden können. Im Bereich Glücksspiel soll der betroffene Mitarbeiter nicht mehr bei der Bezirkshauptmannschaft tätig sein. Der Fall könnte sich also noch ausweiten. An der BH Schärding gibt es seit 1. Jänner 2023 einen neuen Bezirkshauptmann, Florian Kolmhofer.