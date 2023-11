Strafgelder fehlen im Sozialhilfeverband Schärding

Der weitaus größte Teil der offenbar seit 2015 nicht eingehobenen Strafgelder – derzeit ist die Analyse bei mehr als 700.000 € angelangt – wäre laut § 15 Verwaltungstrafgesetz dem Sozialhilfeverband Schärding mit seinen 30 Mitgliedsgemeinden zugutegekommen. Der Verband organisiert soziale Dienste, betreibt Heime und gibt auch Geld- und Sachleistungen an Hilfebedürftige. In Zeiten steigender Ausgaben kommt es da auf ein paar hunderttausend Euro sehr wohl an.