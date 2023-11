Wer muss für Affäre an BH Schärding geradestehen?

Als Kämpfer gegen das illegale Glücksspiel hat sich ein Beamter der BH Schärding in regionalen Medien öfters präsentiert, tatsächlich wurden auch einige Spielautomaten in seinem Rayon beschlagnahmt. Doch dann ließ er, wie berichtet, Strafverfahren liegen, bis sie verjährten, oder stellte Straferkenntnisse so unvollständig zu, dass es hier ebenfalls zur Verjährung kam. Bestochen, bedroht, oder einfach schlampig? Warum er das tat und so für den Großteil eines vorläufigen Schadens von mehr als 700.000 € verantwortlich ist, werden die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ried ergeben.