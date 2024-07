Premiere: Die Stadtrichter feiern in der Draustadt

Die beliebten Suetschach Harmonists legen auf ihrer Welttournee durch Kärnten alljährlich im Fasching einen Halt in der Messearena in Klagenfurt ein, um aus ihrem Best of-Album zu rocken. Wolfgang Repitsch, Matthias Wurzer, Willi Noll, Alexander Lutschounigg, Werner Ortitsch singen am Samstag erstmals in ihrer „Heimat“, in St. Johann im Rosental.

(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)