Polizeihunde Max und Siegfried mit feiner Nase

Entflohener Häftling geschnappt

Am Samstagnachmittag hatte dann Polizeihund „Max“ seinen großen Auftritt. Wie von der „Krone“ berichtet, war ein 23-jähriger Strafgefangener aus der Justizanstalt Hirtenberg (Niederösterreich) geflohen. In Vorarlberg geriet er schließlich in eine Polizeikontrolle. Zwar konnte er sich der Festnahme noch einmal entziehen und in ein Schilffeld flüchten, allerdings hatte er die Rechnung ohne „Max“ gemacht. Dessen Supernase spürte den Kriminellen – auch dank Luftunterstützung durch die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ – schnell auf. Der anfangs überaus aggressiv auftretende Mann ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen, nachdem er von „Max“ höflich, aber bestimmt mit lautem Bellen zur Räson gebracht worden war.