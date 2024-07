Wilderer erlegte zwölf Jahre alten Steinbock

Der Unbekannte dürfte in der Zeit zwischen 20. Oktober und 7. November 2023 im Jagdgebiet Sulztal in Längenfeld (Bezirk Imst) zugeschlagen und den zwölf Jahre alten Steinbock geschossen haben. „Nach der fachmännischen Abtrennung des Haupts wurde der Tierkörper in einer Senke auf 2700 Meter abgelegt und mit einer etwa 30 Zentimeter dicken Steinschicht bedeckt“, heißt es seitens der Polizei.