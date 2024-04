Aktion scharf: Neue Spezialeinheit jagt Wilderer

Trauriger Hintergrund

Extrem trauriger Hintergrund: Tausende streng geschützte Wildtiere wurden in den vergangenen Jahren nicht nur bei uns, sondern auch in Deutschland vergiftet, erschlagen oder erschossen. Für schon sehr seltene Tierarten ist die illegale Verfolgung eine der häufigsten Todesursachen und drängt sie an den Rand des Aussterbens. Zudem werden nur wenige Täter ermittelt, und selbst wenn dies der Fall ist, kommt es in den seltensten Fällen zu Verurteilungen.