Kneissl in der Sauna: „Heimat für immer verloren!“

Fünf Jahre ist es her, dass die frühere Außenministerin Karin Kneissl auf ihrer Hochzeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin tanzte. Den heurigen Sommer hat sie in einem kleinen Kuhdorf in Russland verbracht, wo es nach ihren Aussagen besser als auf den Malediven oder Seychellen sein soll. Dort soll sie in der Sauna ihrem Ärger über Europa ordentlich Luft gemacht haben.