Kneissl: „Putin ist der intelligenteste Gentleman“

So einfach war der BBC-Journalist allerdings nicht von dem majestätisch anmutenden Ambiente zu beeindrucken. Er fragte nach, ob nicht die Gefahr bestehe, dass sie mit ihrer umstrittenen Übersiedlung nach Russland ein Zeichen setze - nämlich, dass sie den blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die politische Unterdrückung in ihrem neuen Heimatland rechtfertige. Die ehemalige Außenministerin will davon allerdings nichts wissen: „Bisher habe ich keine Repressionen in meinem unmittelbaren Umfeld erlebt.“ Vielmehr könne sie hier in einer akademischen Freiheit arbeiten, die sie in Europa vermisst habe, als sie noch an verschiedenen Universitäten tätig gewesen sei.