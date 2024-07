Falsche Paketzusteller kassieren Zollgebühren

Der Vorfall ereignete sich bereits vor knapp zwei Monaten. Am 6. Juni gegen 13 Uhr läuteten zwei angebliche Paketzusteller an der Tür eines Hohenemsers, der eine Sendung aus den USA erwartete. Das gewünschte Paket hatten die beiden Männer bei sich. Offensichtlich hatten sie dieses zuvor vom Abstellort, an dem es der richtige Paketbote gestellt hatte, entwendet.