Kellnerin in Wien Faustschläge verpasst: Festnahme

In einem Lokal in Wien-Ottakring soll ein 33-jähriger Mann am Samstag in der Früh eine Kellnerin und andere Gäste mit einem Messer bedroht haben. Plötzlich soll der Mann die Angestellte mit Faustschlägen angegriffen haben. Der Verdächtige aus Rumänien befindet sich nun in einem besonders gesicherten Haftraum des Arrestbereiches.