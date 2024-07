Kaputte Knie? „Mittlerweile eh schon fast egal!“

„Krone“: Daniel, du lebst am Attersee, also dort, wo andere urlauben ...

Daniel Hemetsberger: Das höre ich nicht zum ersten Mal, aber es ist absolut richtig (lacht). Seit ich ein kleiner Bub war, war für mich klar: Hier bleibe ich, ohne den See kann ich nicht leben - es würde mir so dermaßen abgeben, wenn ich den nicht mehr hätte. Mit dem Rad brauche ich zwei Minuten her, kann jederzeit schwimmen gehen – das ist sehr viel wert. Und ich habe das Glück, dass wir dank meinem Opa, der in den 70er Jahren zwei Häuser gebaut hat, als Familie hier ausreichend Platz haben. In einem Haus habe ich jetzt das Dachgeschoss ausgebaut, mir ein schönes Schlafzimmer mit Seeblick reingebaut. Und wenn ich diese Saison super fahre, kommt nächstes Jahr der erste Stock dran. Mir taugt es hier einfach, ich habe alles, was ich brauche!