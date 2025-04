„Es ist ein Bahnhof und kein Naherholungsgebiet“

Das neue Sicherheitskonzept rund um den Dornbirner Bahnhof hat die Gemüter entzweit. Neben großem Zuspruch stehen die Maßnahmen, Wartebänke mit Querbalken zu versehen, das Hochfahren von Beschallungs- und Lichtanlagen sowie der zusätzliche Einsatz eines Security-Service, aber auch heftig in der Kritik. Die grundsätzliche Frage wird laut, wie unsere Gesellschaft mit Menschen umgeht, die am Rand stehen. Für die scheidenden Dornbirner Politikverantwortlichen scheint der Fall klar zu sein: Am Bahnhof will man keine Alkoholiker, Drogenabhängige oder sonst wie von dem Klischee des „Köhrigen“ abweichende Zeitgenossen sehen. Das beunruhigt, macht Angst. Genau diese Angst wurde und wird noch immer am Köcheln gehalten und instrumentalisiert. Sei es auf politischer oder medialer Ebene.