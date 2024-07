3 Kinder und 2 Jugendliche bei Kollision verletzt

Die 38-jährige Grazerin war mit ihrem Auto auf der L303 in Wettmannstätten unterwegs, als sie am Donnerstag gegen 16.30 Uhr – vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit – auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 50-jährigen Mann aus dem Bezirk Leibnitz. Der Aufprall war so heftig, dass ein Auto in einen Acker geschleudert wurde!