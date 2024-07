„Rückschlag“: Nadal bangt um Start in Paris

„Kleiner Rückschlag“

Es habe „einen kleinen Rückschlag gegeben“, teilte Trainer Carlos Moya mit, ohne ins Detail zu gehen. „Ich kann nichts garantieren, wir müssen abwarten“, so der ehemalige Tennisprofi. Nadals erster Auftritt wäre am Samstag im Doppel an der Seite von Carlos Alcaraz. Am Sonntag wartet im Einzel der Ungar Marton Fucsovis.