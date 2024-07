Kind (8) in Tirol von Traktor-Anhänger überrollt

Am späten Nachmittag ist am Donnerstag ein Kind (8) vom Kreislernhänger eines Traktors überrollt worden. „Das Kind ist am Traktor vorbeigegangen und hat dann einem Elfjährigem, der sich am Beifahrersitz des Traktors befand, zugewunken“, schildert die Polizei gegenüber der „Krone“.