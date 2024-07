Falschaussage? Warum die ÖVP Kickl anzeigen wird

Hat Herbert Kickl im U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch falsch ausgesagt? Antworten auf diese Frage will Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP in den Untersuchungsausschüssen, am Freitag auf einer zu dem Thema eigens anberaumten Pressekonferenz geben. Was dahintersteckt und die ÖVP plant, dürfte aber schon jetzt klar sein.