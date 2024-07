Die Steiermark will sich besser selbst versorgen

Mehr Eigenversorgung als Ziel

Und Lebensressort-Landesrätin Simone Schmiedtbauer legt die Latte hoch. Die Eckpfeiler: „Wir sind bei Fleisch, Milch, Äpfeln schon stark in der Eigenversorgung, wollen den Grad aber dort, wo es Luft nach oben gibt, signifikant erhöhen“, so die ÖVP-Politikerin. Dazu den Stellenwert von Lebensmitteln wieder in den Fokus rücken: In unserem Bundesland schmeißt man jährlich 37.000 (!) Tonnen noch guter Sachen bedenkenlos in den Müll. Das reißt die Umweltbilanzen mit nach unten und ein Loch von 800 Euro pro Haushalt und Jahr in die Geldbörse.