Hochspannungsleitung: Bauarbeiten im Zeitplan

Trotz bestens beschilderter Umleitungen, eigens abgeänderter Busfahrpläne und provisorischer Fuß- und Radwege scheinen sich die Dornbirner noch nicht ganz mit der Situation arrangiert zu haben. Immerhin ist Besserung in Sicht: Die Arbeiten in der Marktstraße dürften kommende Woche abgeschlossen werden, auch die Verlegung der Hochspannungsleitung ist voll im Zeitplan, ab September sollte zumindest die verkehrstechnisch so wichtige Kreuzung Höchsterstraße/Brückengasse wieder befahren werden können.