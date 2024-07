Polizisten konnten erfundenen Raub aufdecken

Der 20-Jährige marschierte am Montag in der Friesacher Polizeiinspektion auf und präsentierte den Beamten eine spektakuläre Geschichte: Am Montag sei er von mehreren Männern in einer privaten Werkstätte in Micheldorf mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden und sei dazu gezwungen worden, sich in eine Ecke zu stellen. Währenddessen hätten die Männer das Werkzeug und eine Hebebühne verladen, ehe sie davonrasten. „Eine Funkfahndung wurde sofort eingeleitet, verlief jedoch negativ“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.