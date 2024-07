Mofalenkerin landete bei Kollision auf Autodach

Im Rahmen der L17-Ausbildung fuhr eine 16-Jährige aus dem Bezirk Schärding am Dienstag gegen 17.15 Uhr mit einem Pkw auf der Kallhamer Straße von Altschwendt kommend Richtung Raab. Zur selben Zeit lenkte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Schärding ihr Motorfahrrad in die Gegenrichtung.



Nach Ried geflogen

Im Ortschaftsbereich von Rödham kam es in einer Kurve zur Frontalkollision, wobei die Mopedlenkerin über die Motorhaube des Autos geschleudert wurde und am Dach zum Liegen kam. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 18-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Ried geflogen.