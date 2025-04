Rabiater Taxigast wollte nicht zahlen

Ein 40-jähriger Salzburger wollte am Samstag in den frühen Morgenstunden den Taxi-Preis nicht zahlen und wurde rabiat. Er nötigte den Taxilenker mit Faustschlägen zur Weiterfahrt. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen und zeigte sich auch da noch uneinsichtig und rabiat. Deshalb wurde er von den Polizisten in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.