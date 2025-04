Viele Grubers, zwei Monikas, kein Ivica Kostelic

Viele Fragen an Kostelic, keine Antworten

Dabei wäre es gerade bei Kostelic spannend gewesen, ihn nach seiner Version zum Lawinenabgang von zuletzt in der Region zu befragen. Immerhin gab er selbst dabei an, Zeuge gewesen zu sein – andere behaupten sogar, dass er mittendrin statt nur dabei war und sogar gerettet werden musste. Fragen über Fragen, die aber auch an diesem Abend somit unbeantwortet blieben.