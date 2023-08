Aus Lungauer Bank-Filiale wird Dorfladen

So auch in Unternberg. Dort gibt man sich erfinderisch. Künftig zieht in die Raiffeisen-Räumlichkeiten ein Dorfladen ein. „Mit einer Begegnungszone für alle Bewohner“, sagt Bürgermeister Peter Sagmeister (ÖVP). Er spricht von einem „Vorzeigeprojekt“. Doch auch er gesteht: „Für unsere älteren Bürger wird es nicht einfach. Sie sind mit allem Digitalen oft noch nicht so vertraut.“ Sein Amtskollege aus Adnet, Wolfgang Auer, sagt: „Da bricht wichtige Infrastruktur weg.“