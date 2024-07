Kampf um Dorfläden: Neun Lungauer Orte versorgt

Innovative Ideen von Muhr bis Unternberg

Aktiv wurde die Gemeinde auch in Muhr. Sie betreibt seit 2020 das Geschäft im eigenen Haus. In Ramingstein steht der Wirtschaftsverein Tamsweg hinter dem Dorfladen. Das Geschäft im Mehrzweckgebäude kombiniert mit Seniorenbetreuung und leistbarem Wohnen wird gut angenommen. Die Gemeinde kommt bei der Miete entgegen. „Der Durchschnittseinkauf geht nach oben“, freut sich Heimo Prodinger, dass in Ramingstein nicht nur die vergessene Milch oder Jausenbrote gekauft werden.