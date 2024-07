Eigene Wissenschaft: Die Kunst des Schnapsbrennens

Wenn sich Spirituosenerzeuger aus der ganzen Welt in London messen, dann bekommt die Jury nur das Beste vorgesetzt. Zwischen all den großen Namen findet man auch jenen des Thüringers Andreas Tscholl, der vielen Kennern als bester Brenner Vorarlbergs gilt. Was wahrscheinlich noch untertreiben ist: So ist er heuer als einziger Österreicher bei der weltweit zweitgrößten Spirituosen-Prämierung ausgezeichnet worden – für seine „Alte Birne“ gab es nicht nur Gold, sondern auch die höchstmögliche Auszeichnung als „Bester Obstbrand des Jahres“. Zudem holte er sich noch zweimal Silber für die „Zwetschke“ und seine Safran-Variante eines Gins. Auch in Vorarlberg räumte er schon etliche Prämierungen ab, unter anderem wurde er zum „Brenner des Jahres“ gekürt.