Igitt! Kunde bekam Schimmel-Burger vorgesetzt

Ekel-Kritik an der McDonald's-Filiale in Waidhofen an der Thaya: Bereits zum zweiten Mal will ein Waldviertler hier einen schimmeligen Burger serviert bekommen haben. „Das kann doch auch gesundheitliche Konsequenzen haben“, ärgert sich der 25-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Die Fastfood-Kette will die Vorfälle prüfen – und sich bei dem Betroffenen entschuldigen.