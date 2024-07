Unfreiwilliger Haarschnitt ist Fall für OGH

Zu Recht – entschied in letzter Instanz der Oberste Gerichtshof in Wien. Zwar sei „das Konzept eines Laufgeschäfts, die Besucher durch besondere Bodenverhältnisse (bewegliche Wackelböden, rollende Tonne, Förderband) aus dem Gleichgewicht zu bringen und so für Nervenkitzel zu sorgen“, all das jedoch vor dem Hintergrund entsprechender Sicherheit. Auf Stürze müsse schneller als innerhalb einer halben Minute reagiert werden. Könne das der Mitarbeiter durch Kameraüberwachung nicht gewährleisten, müsse eine weitere Person vor dem Förderband aufpassen – oder ein automatischer Stoppmechanismus installiert werden.