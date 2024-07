Teurer Mercedes-Oldtimer gestohlen und geschrottet

Der Mercedes 280 SL der Baureihe W113 ist in Kennerkreisen aufgrund seines Designs auch als „Pagode“ bekannt. Eine solche Legende der Oldtimer-Szene fand in der Nacht auf Freitag in Linz ein unrühmliches Ende. Gegen 2 Uhr nachts waren drei Verdächtige, ein 17-jähriger Slowake aus St. Valentin, ein 24-jähriger Slowake aus Ternberg und ein noch unbekannter Dritter in eine Garage eingedrungen.