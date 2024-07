Mühlviertler entwickelte Rettungsboje für Drohnen

Bilder aus der Luft sind spektakulär – das wissen jene besonders gut, die in einem Flugzeug schon einmal an einem Fensterplatz zu sitzen kamen. Mithilfe von Drohnen braucht’s für viele solcher Aufnahmen kein Flugzeug mehr, andere nutzen die Fluggeräte nur dazu, um in die Rolle des Piloten zu schlüpfen, der vom Boden aus die Steuerung übernimmt. Doch was tun, wenn die Drohne ins Wasser fällt? „Dann ist die Drohne meist für immer verloren“, weiß Michael Hackl.