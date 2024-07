Verlogenheit und Völlerei: Was in Kärnten geschah

„Ich werde des Textes nicht müde“, so Engelbert Obernosterster. Der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller hatte vor Jahren die Aufzeichnungen des Paolo Santonino gelesen und sich zum Theaterstück inspirieren lassen, das 2004 am Wieserberg bei Dellach im Gailtal uraufgeführt wurde. „In den Unterschichten hätte ich zu Santoninos Zeit nicht leben wollen. Aber einiges hat sich seither nicht verändert, beispielsweise die Verlogenheit. Kirchliche Würdenträger und Ritter waren nicht unbedingt seriös. Ich stichle auch ein bisschen in meinem Text: Wenn die italienische Hochkultur auf die berglerische Kultur trifft, wenn es um Frisuren und das Beinkleid geht.“