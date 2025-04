Mindestpreis für chinesische E-Autos könnte kommen

Einfuhrzölle seit Oktober

Die EU hat Zölle auf chinesische Elektroautos im Oktober auf bis zu 45,3 Prozent erhöht. Zu den in der EU üblichen Einfuhrzöllen von 10 Prozent auf Autos kommt je nach Marke noch unterschiedlich viel dazu. Für Fahrzeuge von BYD sind es 17,0 Prozent, bei Geely-Autos 18,8 Prozent und bei Fahrzeugen von SAIC 35,3 Prozent. China hatte im Gegenzug Strafzölle auf französischen Cognac verhängt, was den Absatz in dem wichtigen Markt für Unternehmen wie Hennessey, Remy Cointreau und Pernod beeinträchtigt.