Amtsbekannte Person löste Großeinsatz in Graz aus

Am Ufer der Mur wimmelte es am Donnerstagabend nur so von Einsatzkräften, doch die Lage war äußerst unklar. Polizei, Rettung und drei Feuerwehrautos waren in die Grazer Innenstadt geeilt. Kurz vor 21 Uhr klärte schließlich die Polizei auf: Der Einsatz konnte rasch beendet werden – niemand wurde verletzt.