Der Bullen-Fluch als große Hoffnung des KAC!

KAC gastiert in Final-Spiel vier am Freitag in Salzburg, kämpft gegen das vorzeitige Saisonende. Klar hofft man, dass der Unlauf der Bullen daheim weitergeht! Seit 2007 verpasste man vor den eigenen Fans immer das Meisterstück. Die Rotjacken glauben an sich. Der Einsatz von Ass Mursak entscheidet sich erst vorm Spiel. Klagenfurt-Hero Tommy Cijan traut seinem Ex-Klub die Trendwende nicht zu. Der verletzte KAC-Verteidiger Steven Strong soll schon für VSV zwei Jahre signiert haben, VSV-Neo-Sportchef Herbert Hohenberger spielte dabei eine große Rolle.