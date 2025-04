Hallen-SOS! Wenn der Aufstieg Sorgen bereitet

Alles auf Anfang heißt’s für die Teams in der Superliga ab dem Wochenende. Das Viertelfinale startet und damit werden die Karten für die Chance auf den Titel neu gemischt. Kapfenbergs Bulls haben am Papier die schwerste Aufgabe, messen sich in der best-of-five-Serie mit Meister Oberwart (Startschuss am Samstag auswärts).