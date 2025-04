Djurgardens IF gegen SK Rapid, LIVE ab 21 Uhr

Der SK Rapid hat die jüngsten zwei Bundesliga-Partien verloren, in der Europa Conference League gab es im Achtelfinale gegen Borac Banja Luka zwei Unentschieden nach 90 Minuten. Im Rückspiel setzte man sich in Wien erst in der Verlängerung gegen die Bosnier durch. Gegen Djurgården gehe es auch darum, „dass wir in kleinen Schritten das zurückholen, was gerade fehlt, was in den letzten beiden Spielen einfach nicht so gut war“, meinte Klauß.