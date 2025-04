ÖEHV-Team verliert auch Testspiel gegen Ungarn

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat auch das dritte von neun Vorbereitungsspielen für die WM im Mai in Stockholm verloren. Die Auswahl von Teamchef Roger Bader musste sich am Donnerstag in Szekesfehervar Ungarn 2:4 (0:1,1:1,1:2) geschlagen geben. Chance zur Revanche gibt es am Freitag (18 Uhr) in Ajka.