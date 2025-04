Pflegemutter soll Kind gegen Affen getauscht haben

70-Jährige in Gewahrsam und angeklagt

Die 70-Jährige wurde am Wochenende in Gewahrsam genommen. Davor waren mehr als 200 Anrufe bei den Behörden eingegangen, in denen die Frau beschuldigt worden war, verschiedene Vergehen begangen zu haben. Brenda Ruth D. ist in zwei Fällen des Missbrauchs oder der Vernachlässigung eines Kindes und in einem Fall der Gefährdung des Wohlergehens eines Kindes angeklagt, erklärt Wood. Die Jugendliche ist mittlerweile anderweitig untergebracht.