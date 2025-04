Trump-Fanartikel werden durch China-Zölle teurer

Einiges der Ware stammt aus Fernost

„Einige Artikel wurden in Vietnam, Taiwan oder sogar in China produziert“, erklärt eine Reporterin bei einem Lokalaugenschein in dem Geschäft. „Und das, obwohl der Präsident ja geradeChina vorwirft, unfaire Handelspolitik zu betreiben und amerikanische Arbeitsplätze zu stehlen“, so die Journalistin.