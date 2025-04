„Der Après-Ski wird viel zu exzessiv betrieben!“

Auch zwei Tage nach dem Vorfall in der Pension „Das Monika“ in Mayrhofen ist Friedrich Schiestl noch ordentlich wütend auf Touristen in der Region, die nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Wie berichtet, klingelte am Dienstag eine Streife der Polizei und durchsuchte die Unterkunft zweier Urlauber aus England (30 und 21 Jahre alt). Gefunden haben die Beamten schließlich insgesamt 14 Gramm Kokain und tausende Euro Bargeld.